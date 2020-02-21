В Офісі Президента обговорили ситуацію навколо отримання гуманітарної допомоги благодійними організаціями

В Офісі Президента під головуванням уповноваженого Президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової відбулася зустріч з представниками організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги для України.

«Головне моє завдання – це конструктивна допомога центральним органам виконавчої влади від волонтерського руху та від громадськості, яка побудована на принципі обопільної відповідальності влади та громадськості, участі у розвитку дієвих мереж», – зазначила Наталія Пушкарьова, звертаючись до учасників зустрічі.

Уповноважений Президента наголосила, що відкрита комунікація між відомствами та волонтерськими організаціями підвищить оперативність надання необхідної допомоги людям, які її потребують.

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль проінформував учасників зустрічі про ситуацію, що склалася з увезенням в Україну та розмитненням гуманітарної допомоги.

За словами Олега Коваля, Рахункова палата перевірила принципи та підходи у визнанні вантажів гуманітарною допомогою.

«Були надані рекомендації, пов’язані з контролем за наданням звітів (про розподіл допомоги. – Ред.) отримувачами гуманітарної допомоги та моментами, пов’язаними з наданням документів при визнанні вантажу гуманітарним», – сказав Олег Коваль.

Заступник міністра соцполітики зазначив, що це призвело до виключення 79 благодійних організацій з реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Завдяки міжнародному законодавству Червоний Хрест та ЮНІСЕФ змогли відновити своє право на розподіл допомоги.

«Товариство Червоного Хреста та ЮНІСЕФ наразі надають нам звіти, і співпраця продовжується», – зауважив Олег Коваль.

Він наголосив, що благодійні організації змінюють підходи щодо підготовки документів про визнання вантажів гуманітарною допомогою.

Олег Коваль зазначив, що окремі норми законодавства створюють складнощі під час надання гуманітарної допомоги юридичними особами.

Наталія Пушкарьова запропонувала створити робочу групу, яка опікуватиметься діяльністю волонтерських та благодійних організацій. Зокрема, необхідно розробити шляхи спрощення отримання дозволу на ввезення гуманітарної допомоги в Україну.

Президент нідерландського фонду «Супутник» Бея Кляйтерс-Альберс наголосила на важливості внесення змін до законодавства, які могли б спростити діяльність благодійних організацій в Україні. Зокрема, необхідно впорядкувати оформлення дозвільної документації на ввезення гуманітарної допомоги.

Наталія Пушкарьова зазначила, що міжнародні благодійні організації потребують особливої уваги з боку суспільства.

«Це не лише гуманітарна, соціальна, освітня допомога, це просування України у країнах Європи», – підкреслила вона.

Уповноважений Президента закликала залучити до вирішення проблем волонтерських і благодійних організацій представників профільних міністерств, відомств та народних депутатів.

Також Наталія Пушкарьова привітала Бею Кляйтерс-Альберс з нагородженням відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани» за її багаторічний внесок у благодійну діяльність.