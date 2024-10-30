В Офісі Президента обговорили створення ветеранських хабів – центрів на базі українських закладів освіти 

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська обговорила з очільницею Цільової групи щодо України Флоридського державного університету докторкою Вільмою Елізою Фуентес створення ветеранських хабів – центрів на базі українських фахових коледжів.

«Ми всі в неоплатному боргу перед ветеранами. Це українці, які ризикували своїм життям, які втратили здоров’я, дехто – кінцівки, зір і слух заради того, щоб ми могли жити у вільній країні. Тому, безумовно, для нас дуже важливо зробити все можливе, щоб повернути наш борг цим людям», – зазначила Олена Ковальська.

Один із кроків у цьому напрямі – створення ветеранських хабів на базі фахових коледжів. Уже є десять таких центрів, і мають з’явитися ще п’ять.

Олена Ковальська також подякувала Вільмі Елізі Фуентес за супровід програм, завдяки яким українські керівники фахових коледжів мають змогу вивчити американський досвід, зокрема щодо створення умов для адаптації, навчання ветеранів у коледжах Флориди.

«У такий важкий для нашої країни час нам дуже важлива будь-яка підтримка від наших закордонних друзів і партнерів, зокрема й ваше сприяння у створенні центрів ветеранського розвитку на базі українських фахових коледжів», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

За словами Олени Ковальської, у США саме університети, коледжі значною мірою взяли на себе функції щодо інтеграції військових у цивільне життя, здобуття ними нових професій. В Україні центри ветеранського розвитку на базі закладів фахової освіти виконують навіть ширші функції. Окрім забезпечення можливостей для здобуття нових спеціальностей, ці центри об’єднують ветеранів, надають допомогу у працевлаштуванні, психологічну та іншу підтримку їм і їхнім родинам.