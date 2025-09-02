В Офісі Президента обговорили з міністеркою оборони та командувачем Збройних сил Нової Зеландії посилення підтримки України  

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із міністеркою оборони, міністеркою з питань цифровізації уряду, питань державної служби, питань космосу, генеральною прокуроркою Нової Зеландії Джудіт Коллінз і командувачем Збройних сил Нової Зеландії Тоні Дейвісом.

«Географічні кордони не обмежують сучасних загроз безпеці. Те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на стабільність у всьому світі, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном», – наголосив Ігор Брусило.

Він детально поінформував про зусилля Президента Володимира Зеленського та партнерів України для досягнення реального миру й гарантій безпеки. Сьогодні відбудеться чергове засідання лідерів країн – учасниць коаліції охочих. До неї входить Нова Зеландія, яка готова зробити свій внесок у гарантування безпеки.

Також обговорили потреби українських воїнів. Окрема увага – важливості збільшення виробництва дронів, особливо на тлі посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Джудіт Коллінз підтвердила, що безпека євроатлантичного простору та безпека Індо-Тихоокеанського регіону тісно пов’язані, і єдність партнерів визначатиме її надійність. За словами міністерки, це чітко демонструє участь північнокорейських військових у бойових діях проти України.

Під час зустрічі також обговорили важливість використання заморожених російських активів для відновлення України, посилення санкційного тиску в економіці, включно із застосуванням вторинних санкцій, для примусу Росії до миру.

Крім того, йшлося про потребу у спорудженні укриттів в українських школах, можливість Нової Зеландії долучитись до реалізації відповідних проєктів і формалізацію довгострокової підтримки.