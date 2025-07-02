В Офісі Президента відбулася зустріч із генеральним секретарем Спільноти демократій

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральним секретарем Спільноти демократій (CoD) Мартінасом Адоменасом.

Головна тема обговорення – посилення співпраці для протидії російській дезінформації. Ігор Жовква зазначив, що російські пропагандистські кампанії та спроби зовнішнього втручання є спільною загрозою для України та демократій усього світу.

«Маємо координувати зусилля, обмінюватися інформацією та спільно протидіяти маніпуляціям і фейкам, які підривають довіру до демократичних інституцій і впливають на виборчі процеси», – наголосив він.

Окремо сторони говорили про те, що Спільнота демократій виконує роль секретаріату Української комунікаційної групи (UCG) – платформи, що об’єднує уряди країн-партнерів для координації зусиль у стратегічних комунікаціях і спільній боротьбі з російською пропагандою.

Ігор Жовква та Мартінас Адоменас домовилися посилювати взаємодію, зокрема залучати нових партнерів і технічну підтримку для боротьби з дезінформацією.

Спільнота демократій – це міжурядова коаліція держав, створена у 2000 році, яка об'єднує уряди, представників громадянського суспільства та приватного сектору для просування, захисту й зміцнення демократичних норм, інститутів і свобод у світі.