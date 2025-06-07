Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин – звернення Президента
Так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин – звернення Президента

7 червня 2025 року - 20:38

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, під час якої обговорили протидію російській пропаганді

8 червня 2025 року - 13:21

Олена Зеленська ознайомилась із впровадженням Всеукраїнської програми ментального здоровʼя на Дніпровщині

7 червня 2025 року - 21:20

Так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин – звернення Президента

7 червня 2025 року - 20:33

Олена Зеленська взяла участь у відкритті регіонального центру Superhumans у Дніпрі

7 червня 2025 року - 19:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів
Участь Президента України в ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів

6 червня 2025 року - 15:48

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, під час якої обговорили протидію російській пропаганді

8 червня 2025 року - 13:21

В Офісі Президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, під час якої обговорили протидію російській пропаганді

Заступник очільника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із німецькою делегацією на чолі з міністром федеральних, європейських, міжнародних справ і з питань ЗМІ – керівником Державної канцелярії федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Федеративної Республіки Німеччина Натанаелем Лімінскі.

Ключова тема заходу – координація кроків для протидії російській пропаганді. Окремо обговорили агресивне лобіювання кремлівських наративів у німецькому демократичному суспільстві. Сторони домовилися тісно співпрацювати для формування відповідної реакції з боку всієї Європи.

Окремо йшлося про безпекову ситуацію в Україні та значну роль Німеччини в забезпеченні фінансових, гуманітарних, економічних, військових потреб та в питаннях відбудови.

Ігор Жовква відзначив вагому підтримку Дніпровщини з боку федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, яка у 2023 році уклала перше партнерство з українським регіоном.

«Цінуємо інвестиції у швидку відбудову регіону, а також зусилля з розширення регіонального партнерства та заохочення німецького бізнесу поглиблювати співпрацю з Україною у пріоритетних галузях», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Також під час зустрічі обговорили напрями поглиблення економічної та військово-технічної співпраці, євроінтеграційний шлях та повоєнну відбудову нашої країни.

«Об’єднана Європа є можливою лише за участі України. Попри війну, Україна демонструє гарний прогрес на євроінтеграційному шляху та продовжить виконувати необхідні для вступу до ЄС умови», – зауважив Ігор Жовква.

Версія для друку