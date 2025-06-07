В Офісі Президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, під час якої обговорили протидію російській пропаганді

Заступник очільника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із німецькою делегацією на чолі з міністром федеральних, європейських, міжнародних справ і з питань ЗМІ – керівником Державної канцелярії федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Федеративної Республіки Німеччина Натанаелем Лімінскі.

Ключова тема заходу – координація кроків для протидії російській пропаганді. Окремо обговорили агресивне лобіювання кремлівських наративів у німецькому демократичному суспільстві. Сторони домовилися тісно співпрацювати для формування відповідної реакції з боку всієї Європи.

Окремо йшлося про безпекову ситуацію в Україні та значну роль Німеччини в забезпеченні фінансових, гуманітарних, економічних, військових потреб та в питаннях відбудови.

Ігор Жовква відзначив вагому підтримку Дніпровщини з боку федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, яка у 2023 році уклала перше партнерство з українським регіоном.

«Цінуємо інвестиції у швидку відбудову регіону, а також зусилля з розширення регіонального партнерства та заохочення німецького бізнесу поглиблювати співпрацю з Україною у пріоритетних галузях», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Також під час зустрічі обговорили напрями поглиблення економічної та військово-технічної співпраці, євроінтеграційний шлях та повоєнну відбудову нашої країни.

«Об’єднана Європа є можливою лише за участі України. Попри війну, Україна демонструє гарний прогрес на євроінтеграційному шляху та продовжить виконувати необхідні для вступу до ЄС умови», – зауважив Ігор Жовква.