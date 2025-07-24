В Офісі Президента відбулися зустрічі з делегацією Європейського Союзу на чолі з головою Військового комітету ЄС

Заступники керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та Павло Паліса провели зустрічі з делегацією Європейського Союзу на чолі з головою Військового комітету ЄС генералом Шоном Кленсі.

Головні теми обговорення – безпекові виклики, пріоритетні напрями співпраці між Євросоюзом та Україною в оборонній сфері й нагальні потреби українських воїнів.

Ігор Жовква подякував за військову підтримку з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Він також підтвердив готовність України посилювати взаємодію в межах нового інструменту SAFE, щоб забезпечувати найбільш важливі потреби Сил оборони.

Крім того, говорили про те, як максимально швидко перейти до практичної діяльності коаліції охочих.

Павло Паліса під час зустрічі акцентував на обміні технологіями, розвитку оборонної промисловості, координації зусиль у сфері безпеки, а також військовій співпраці між Україною та європейськими партнерами.

«Наш досвід боротьби із сучасними загрозами: дронами, електронною війною, новими тактиками – може стати цінним внеском у підготовку союзників. Наші солдати мають досвід, який неможливо здобути в мирний час. Ми готові ділитися знаннями, здобутими в реальних умовах», – зазначив він.

Представники Європейського Союзу запевнили в непохитній підтримці України з боку ЄС.