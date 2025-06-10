В Україні запрацювала Координаційна платформа з гуманітарного реагування

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук і координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале відбулася перша робоча сесія новоствореної Координаційної платформи з гуманітарного реагування.
Ця платформа покликана посилити координацію між державою, донорами та гуманітарними організаціями заради ефективнішої допомоги українцям та українкам в умовах війни.
У засіданні взяли участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій.
Серед основних тем обговорення – пріоритети діяльності на другу половину цього року, зокрема підготовка до зимового періоду.
Учасники проаналізували виклики, обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи, а також затвердили основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, підтримка внутрішньо переміщених осіб, евакуація із зон бойових дій, гуманітарна допомога постраждалим унаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах, підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів.
«Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації», – наголосила Ірина Верещук.