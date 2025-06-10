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В Україні запрацювала Координаційна платформа з гуманітарного реагування

11 червня 2025 року - 18:00

В Україні запрацювала Координаційна платформа з гуманітарного реагування

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук і координатора системи ООН в Україні Матіаса Шмале відбулася перша робоча сесія новоствореної Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

Ця платформа покликана посилити координацію між державою, донорами та гуманітарними організаціями заради ефективнішої допомоги українцям та українкам в умовах війни.

У засіданні взяли участь представники посольств країн-донорів, а також міжнародних та українських неурядових організацій.

Серед основних тем обговорення – пріоритети діяльності на другу половину цього року, зокрема підготовка до зимового періоду.

Учасники проаналізували виклики, обговорили шляхи підвищення ефективності спільної роботи, а також затвердили основні пріоритети: допомога прифронтовим громадам, ⁠підтримка внутрішньо переміщених осіб, ⁠евакуація із зон бойових дій, гуманітарна допомога постраждалим унаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах, ⁠підготовка до зими та облаштування шкільних укриттів.

«Українці мають бути не тільки стійкими, а й витривалими. Геополітичні зміни зменшують донорське фінансування. Тому гуманітарна спільнота має налаштуватись робити більше з меншими ресурсами. А для цього потрібна дисципліна в пріоритетах і координації», – наголосила Ірина Верещук.

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