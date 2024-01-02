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Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей – воїнів і  цивільних – звернення Президента України

3 січня 2024 року - 19:14

Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей – воїнів і  цивільних – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і – дуже важливо – цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших.

Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість – солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та «Азовсталі». Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо – зберігати надію.

Дякую всій команді, яка працювала й працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів.

Слава Україні!

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