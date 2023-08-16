Відбулося перше засідання робочої групи, яка працюватиме над реалізацією безпекового пункту Української формули миру

В Офісі Президента відбулося установче засідання робочої групи, яка працюватиме над реалізацією дев’ятого пункту Формули миру Президента України Володимира Зеленського – «Недопущення ескалації війни та повторення агресії».

У зустрічі в гібридному форматі взяли участь посли та уповноважені представники посольств країн «Групи семи» (G7), Європейського Союзу та майже всіх країн, які вже встигли приєднатися до Спільної декларації про підтримку України щодо надання нашій державі гарантій безпеки.

Очільник Офісу Глави держави подякував учасникам зустрічі за готовність докласти спільних зусиль задля реалізації Формули миру також у форматі робочих груп, що підвищить ефективність діяльності й дасть змогу зосередитися на таких пріоритетних напрямах, як безпека.

«Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – розробити дуже конкретний і детальний порядок денний щодо дев’ятого пункту Формули миру, а також опрацювати практичні очікування від його реалізації», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував країнам G7, які після Саміту НАТО у Вільнюсі ухвалили Спільну декларацію про підтримку безпекових гарантій для України, і констатував, що впродовж місяця до підписантів цього важливого документа додалося ще 15 країн. Він також зауважив, що Декларація є відкритою для приєднання, а кількість країн-підписантів постійно збільшується.

«Багато речей, які ми розглядаємо як превентивні заходи щодо недопущення повторення агресії в майбутньому, закладені саме в гарантіях безпеки для України», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Він також нагадав про початок переговорів між Україною та Сполученими Штатами, а також між Україною та Великою Британією щодо підготовки двосторонніх безпекових угод й анонсував започаткування двосторонніх переговорів ще з низкою країн, зокрема з «Групи семи», уже найближчим часом.

«Агресія Росії проти України засвідчила, що наявна світова система безпеки не працює. Тому Україна розраховує на те, що гарантії безпеки, над якими ми зараз разом працюємо, стануть основою для нової, значно ефективнішої безпекової системи», – підкреслив Андрій Єрмак, наголосивши, що саме тому Україна вважає безпековий пункт Формули одним із найважливіших.

«Для нас дуже важлива ваша думка, ваша позиція та підтримка. Ми дослухаємося до ваших порад. Імплементація Формули миру має стати нашим спільним успіхом», – підсумував Андрій Єрмак і закликав присутніх до подальшої плідної роботи з реалізації Формули миру.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква детально поінформував про бачення України щодо реалізації безпекового пункту Формули миру, його складників і порядку подальшої діяльності відповідної робочої групи.

«Ця робоча група важлива, бо вона не лише про безпекові гарантії. Вона містить практично всі елементи решти пунктів Формули миру. Ця робоча група про те, як зупинити агресію Росії проти України, не допустити ескалації, і про те, якими мають бути превентивні заходи, щоб унеможливити агресію в майбутньому, після нашої перемоги», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Ігор Жовква також констатував, що робоча група щодо реалізації безпекового пункту Формули миру має стати тим майданчиком, який забезпечить координацію всіх напрацювань, обмін думками та пропозиціями як щодо укладення двосторонніх безпекових угод, так і загалом стосовно побудови нової системи безпеки.

За результатами установчого засідання робочої групи було зафіксовано поточну кількість її учасників, бачення щодо співголів та узгоджено подальші дії. Учасники зустрічі позитивно оцінили початок діяльності безпекової робочої групи, висловили готовність залучати до її активностей нові країни, зокрема від Глобального Півдня, а також працювати разом, щоб забезпечити ефективну реалізацію дев’ятого пункту Формули миру.