Відплив кадрів за кордон можна зупинити наданням гідних умов праці в Україні, доступним кредитуванням та іпотекою – Президент на зустрічі з бізнесом Волині

У межах робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками місцевого бізнесу.

Вона відбулася на території підприємства «Модерн-Експо» в Луцьку, яке постачає торговельне обладнання в понад 70 країн світу, а виробничі майданчики компанії розміщені в Луцьку, Вітебську (Білорусь) та Любліні (Польща). Глава держави ознайомився з потужностями підприємства та роботою його інноваційного центру, а потім поспілкувався там з місцевими підприємцями.

Під час розмови бізнесмени наголосили на проблемі виїзду кваліфікованих кадрів у сусідні країни та закликали державу вжити заходів.

«Закривати кордони ніхто не буде. Це перше. По-друге, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей», – відповів Президент.

На думку Володимира Зеленського, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні.

«Крім програми кредитування «5-7-9», яку ми зараз наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроекту. Наше головне завдання – до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7 відсотків», – зазначив він.

Крім того, є ініціатива щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання Глави держави, іпотека має бути максимум під 10%.

Також бізнесмени виступили за допомогу держави у просуванні українського експорту. У відповідь на це Володимир Зеленський повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком уже шукають торгових представників для лобіювання українських виробників за кордоном.

«Створюється разом з Міністерством закордонних справ інститут торговельних представників, які будуть займатися просуванням українського бізнесу за кордоном», – підтвердив Андрій Єрмак.

Порушувалося питання побудови цілісної системи трансплантації в державі. План реалізації цієї ідеї може надати Академія медичних наук. Втілити її можна за кілька років, наголосили волинські підприємці.

«Якщо це можливо – за два роки побудувати в Україні – давайте зосередимося на цій програмі», – заявив Президент.

Щодо будівництва доріг і подальшого розвитку інфраструктури Глава держави повідомив, що в наступному році планується розширення програми «Велике будівництво».

«Щодо кілометрів доріг – хочеться збільшити (будівництво – Ред.) у два рази. Принаймні в півтора раза ми збільшимо – це є в планах. Хочеться ще більше. Що стосується шкіл, садочків, ми мінімум залишимося в тому ж темпі. Садочків треба більше – і ми збільшимо (кількість. – Ред.)», – зауважив Президент.

Також він наголосив, що в наступному році до цієї програми будуть включені культурні центри, музеї та замки.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко нагадав про президентський проект «25 магнітів України» та зазначив, що щодо цих «магнітів» відбувається співпраця держави та приватних інвесторів, серед іншого й на умовах концесії. Зокрема, держава займається дорожньою інфраструктурою, а інвестор вкладає кошти в готелі, бази відпочинку тощо. Кирило Тимошенко запросив місцевий бізнес долучатися до розбудови таких туристичних об’єктів.

Насамкінець Володимир Зеленський закликав підприємців повідомляти голові ОДА та Офісу Президента, коли хтось намагається тиснути на їхній бізнес.

«Будь ласка, одразу дзвоніть нашому представнику в регіоні. Є голова ОДА, у вас є контакти з Офісом Президента. Будь ласка, дзвоніть прямо й кажіть. Щоб вибудувати прозору систему, потрібен час. А поки що не хочеться втрачати той світлий бізнес, який у нас живе. Тому одразу дзвоніть – будемо вирішувати», – резюмував Глава держави.