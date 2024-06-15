Виступ Президента України на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру

Пані та панове!

Сьогодні світ бачить, що справжня дипломатія – це не просто слова, це кроки, які потрібно зробити, щоб виправити ситуацію.

Ми почали напрацьовувати такі кроки, і в цьому – практичне значення Саміту миру.

Отже, формат Саміту є абсолютно робочим, і я дякую вам усім за це.

Шановні колеги!

Усі присутні!

Зараз ми бачимо, що всі ми зробили правильний вибір – вибір двох безпекових і одного гуманітарного пунктів, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Панель із радіаційної та ядерної безпеки, панель із продовольчої безпеки та гуманітарна панель, присвячена звільненню ув'язнених і депортованих, зокрема тисяч дітей, викрадених Росією з окупованої території України, – цей діалог відбувся, і очевидно, що він може вилитися в абсолютно практичні кроки.

Ми всі в усьому світі однаково зацікавлені в тому, щоб атомним електростанціям та іншим ядерним об'єктам не загрожувала небезпека. Я вдячний учасникам Саміту миру за повне розуміння цього та визнання необхідності відновлення повної безпеки Запорізької атомної електростанції, яка була захоплена російськими військами та перетворена на плацдарм для ведення війни. Я також хотів би подякувати кожному лідеру та кожній країні, яка підтримує наші зусилля з безпеки морського судноплавства та збереження вільного потоку продовольства. Хочу підкреслити, що продовольча безпека є критично важливою не лише для країн Глобального Півдня, а буквально для кожної країни світу, адже вона визначає ціну життя, і будь-яке катастрофічне порушення продовольчого ринку – це прямий шлях до хаосу. На жаль, Росія занадто часто намагалася штовхнути світ на цей шлях дестабілізації та хаосу, і тому зараз нам усім потрібно максимально об'єднатися, щоб гарантувати кожній родині у світі, кожній людині право на харчування та захист від цінового хаосу. І третій момент – я особливо вдячний за це – це панель, присвячена звільненню людей, які зараз перебувають у російському полоні. Мова про значну кількість людей, і ми повинні повернути кожного з них додому. Цивільні заручники Росії, діти, яких викрали з нашої землі й розкидали по території Росії, і, звичайно, воїни. Кожен день у полоні – це страшно, і ми маємо звільнити тисячі людей, у яких забрали роки життя, яких катують, яким брешуть, яким кажуть, що їх ніхто не чекає. Уявіть собі, яка це особиста катастрофа для кожної такої людини, для кожної такої дитини в полоні. Ми маємо їх звільнити. Усіх.

Отже, я дякую Президенту Павелу і всім учасникам дискусії з ядерної безпеки. Дякую Президенту Руто і всім учасникам дискусії з продовольчої безпеки. Прем'єр-міністре Трюдо і всі учасники гуманітарної панелі щодо звільнення людей із полону – дякую всім вам.

Сподіваюся, що ми зможемо досягти результатів якнайшвидше.

І саме ці та інші подібні практичні кроки з відновлення безпеки та миру доведуть усім у світі, що повна ефективність Статуту ООН – усіх його принципів і цілей – може бути відновлена.

Дуже дякую!

Слава Україні!