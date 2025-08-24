Володимир Зеленський і Александр Стубб скоординували позиції та обговорили напрацювання гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери скоординували позиції для досягнення більш вагомих результатів у переговорному процесі на шляху до стійкого миру.

Зараз команди активно готують архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України. До цього процесу залучені європейські, американські та інші партнери в межах коаліції охочих. Володимир Зеленський зазначив, що військові командувачі, міністри оборони та радники з питань безпеки на різних рівнях готують компоненти майбутньої безпеки.

Глава держави наголосив, що роботу щодо визначення деталей максимально прискорюють. За його словами, настав час організовувати формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки.

Під час розмови також ішлося про відносини зі США й максимальну змістовність у них.

Президент України акцентував, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, здійснюють удари по Україні, що призводить до збільшення кількості жертв.

Володимир Зеленський зауважив, що росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь. Україна розраховує на посилення такого тиску. Глава держави додав, що потрібні кроки до реальної дипломатії саме з боку Росії.

Президент України подякував Александру Стуббу за допомогу й поради та зазначив, що буде радий бачити Президента Фінляндії в Києві.