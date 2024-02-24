Володимир Зеленський і Джастін Трюдо у Києві підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в нашій країні з візитом.

«Дякую, що ви в цей день з нами в Україні. Вдячні за всю вашу підтримку впродовж цих двох років – це дуже важливо й дуже потужно», – сказав Глава Української держави.

Під час зустрічі лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою.

Володимир Зеленський високо оцінив підписання документа, зазначивши, що він закладає надійну основу для тривалого й поглибленого партнерства між державами.

«Це потужне та вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості», – сказав він.

Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю.

Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо також обговорили надання нових систем ППО, виробництво й передачу в межах багаторічної програми допомоги Україні бронетехніки, необхідної для захисту українських воїнів та їх медичної евакуації.

Президент подякував за внесок Канади в забезпечення українських Сил оборони дронами, бронетехнікою, боєприпасами, за допомогу в розбудові інфраструктури для F-16.

Співрозмовники також обговорили підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні, двосторонні проєкти у сфері енергетики, зокрема ядерної, а також участь Канади й канадського бізнесу в повоєнній відбудові України.

Було відзначено особливу роль Канади у створенні та координації Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, незаконно вивезених агресором.

Президент відзначив важливість сьогоднішнього рішення Канади виділити фінансування для добудови Музею Голодомору-геноциду в Україні та подякував канадському уряду й українській громаді за підтримку.