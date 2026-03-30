Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента
Це був дуже корисний візит у регіон Близького Сходу, в регіон Затоки: домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю – звернення Президента

30 березня 2026 року - 20:03

Володимир Зеленський обговорив з Антоніо Таяні євроінтеграційну підтримку України та наслідки блокування Ормузької протоки

31 березня 2026 року - 20:10

Президент обговорив із міністром закордонних справ Німеччини євроінтеграційну підтримку України та розвиток двосторонньої співпраці

31 березня 2026 року - 19:55

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти Росії, фінансову допомогу Україні та підтримку на шляху до Євросоюзу

31 березня 2026 року - 19:01

Лише захистивши правду й відновивши справедливість, світ матиме шанс на мирне майбутнє – звернення Президента до учасників Бучанського саміту

31 березня 2026 року - 18:43

Участь Президента в заходах до четвертої річниці звільнення Бучі від російських окупантів
31 березня 2026 року - 14:25

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти Росії, фінансову допомогу Україні та підтримку на шляху до Євросоюзу

31 березня 2026 року - 19:01

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Глава держави подякував Каї Каллас за візит в Україну в четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів і підтримку українців упродовж усіх років російської агресії. Президент відзначив Високу представницю Євросоюзу орденом княгині Ольги І ступеня.

Володимир Зеленський і Кая Каллас обговорили можливі рішення, які допоможуть розблокувати фінансову підтримку України на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що ці кошти критично важливі та є фінансовою гарантією безпеки не лише для України, а й для всієї Європи.

Особливу увагу приділили посиленню санкцій проти Росії, зокрема якнайшвидшому ухваленню 20-го санкційного пакета Євросоюзу. Президент зазначив, що треба докласти максимум зусиль для розблокування цього пакета, тим паче на тлі часткового послаблення санкцій проти російської нафти.

Володимир Зеленський і Кая Каллас детально говорили й про підтримку європейської інтеграції України та важливість відкриття переговорних кластерів.

Президент також поінформував про результати візиту до країн Близького Сходу й важливі угоди в оборонній сфері, укладені з партнерами в регіоні.

