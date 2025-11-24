Володимир Зеленський і Кір Стармер скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих, яке відбудеться сьогодні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Премʼєр-міністр висловив співчуття Українському народові через нічний російський обстріл. Президент подякував за підтримку. Цієї ночі була чергова російська атака – і це в той час, коли Україна разом зі Сполученими Штатами Америки, Європою та багатьма іншими у світі працюють фактично цілодобово, щоб зупинити кровопролиття.

Володимир Зеленський і Кір Стармер детально обговорили зустрічі в Женеві. Лідери бачать перспективи, які можуть зробити шлях до миру реальним, щоб мир був достойним і стійким. Є вагомі результати, і ще багато роботи попереду.

Окрема увага – зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні. Президент і Прем’єр-міністр скоординували позиції та пріоритетні питання для обговорення, а також деякі наступні кроки й контакти.