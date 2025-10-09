Володимир Зеленський і Крістін Лагард обговорили справедливе використання заморожених російських активів для захисту від російської війни та відновлення життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Глава держави поінформував про нічну російську атаку та удари по українській енергетичній системі. Росія застосувала понад 450 дронів і десятки ракет, зокрема балістику. Зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади та енергетики, щоб відновити нормальне життя. За словами Президента, важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує війну й намагається знищити життя.

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Володимир Зеленський подякував Крістін Лагард за підтримку з її боку.

Глава держави зазначив, що має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Президент додав, що більшість партнерів підтримує українську позицію в цьому, тому Україна розраховує на дії.

Володимир Зеленський і Крістін Лагард домовилися, що тісно працюватимуть разом з іншими європейськими лідерами.