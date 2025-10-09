Президент:

Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії – звернення Президента
9 жовтня 2025 року - 19:45

9 жовтня 2025 року - 19:45

ностанні новини

Володимир Зеленський і Крістін Лагард обговорили справедливе використання заморожених російських активів для захисту від російської війни та відновлення життя в Україні

10 жовтня 2025 року - 14:41

Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії – звернення Президента

9 жовтня 2025 року - 19:43

Офіс військового омбудсмана вперше представляв Україну на Міжнародній конференції інститутів омбудсманів у справах збройних сил

9 жовтня 2025 року - 18:00

Українські та іноземні медичні заклади уклали ще вісім нових партнерств – Олена Зеленська

9 жовтня 2025 року - 16:35

фФотогалерея
Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій
Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій

8 жовтня 2025 року - 19:52

10 жовтня 2025 року - 14:41

Володимир Зеленський і Крістін Лагард обговорили справедливе використання заморожених російських активів для захисту від російської війни та відновлення життя в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Глава держави поінформував про нічну російську атаку та удари по українській енергетичній системі. Росія застосувала понад 450 дронів і десятки ракет, зокрема балістику. Зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади та енергетики, щоб відновити нормальне життя. За словами Президента, важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує війну й намагається знищити життя.

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Володимир Зеленський подякував Крістін Лагард за підтримку з її боку.

Глава держави зазначив, що має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Президент додав, що більшість партнерів підтримує українську позицію в цьому, тому Україна розраховує на дії.

Володимир Зеленський і Крістін Лагард домовилися, що тісно працюватимуть разом з іншими європейськими лідерами.

