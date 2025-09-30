Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

2 жовтня 2025 року - 11:38

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили протидію загрозам із боку Росії

2 жовтня 2025 року - 11:07

Ми повністю готові до відкриття першого кластера в переговорах щодо членства у Євросоюзі – Президент під час онлайн-звернення до учасників засідання Європейської ради

1 жовтня 2025 року - 21:30

Важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій – звернення Президента до учасників засідання Європейської ради

1 жовтня 2025 року - 20:31

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили протидію загрозам із боку Росії

2 жовтня 2025 року - 11:07

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили протидію загрозам із боку Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, куди Глава держави приїхав для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Лідери обговорили російську ескалацію та порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії у вересні й шляхи реагування на ці загрози.

Україна неодноразово пропонувала спільну, інтегровану систему захисту неба. Досвід українських фахівців та українські технології можуть стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу «Стіна дронів». Зараз українські військові перебувають у Данії, щоб надати данським колегам необхідну допомогу.

Президент подякував Данії за рішення виділити пакет військової підтримки на понад 360 млн євро, який переважно буде спрямований на інвестиції в українське оборонне виробництво в межах данської моделі.

Під час зустрічі окремо йшлося про реалізацію ініціативи PURL. Глава держави відзначив внесок Данії в розмірі 90 млн євро. Лідери говорили про подальшу участь Данії в цій програмі.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен скоординували позиції та узгодили наступні спільні кроки у сфері безпеки.

ф

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Версія для друку