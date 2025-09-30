Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили протидію загрозам із боку Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, куди Глава держави приїхав для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Лідери обговорили російську ескалацію та порушення повітряного простору Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії у вересні й шляхи реагування на ці загрози.

Україна неодноразово пропонувала спільну, інтегровану систему захисту неба. Досвід українських фахівців та українські технології можуть стати важливою частиною ініціативи Євросоюзу «Стіна дронів». Зараз українські військові перебувають у Данії, щоб надати данським колегам необхідну допомогу.

Президент подякував Данії за рішення виділити пакет військової підтримки на понад 360 млн євро, який переважно буде спрямований на інвестиції в українське оборонне виробництво в межах данської моделі.

Під час зустрічі окремо йшлося про реалізацію ініціативи PURL. Глава держави відзначив внесок Данії в розмірі 90 млн євро. Лідери говорили про подальшу участь Данії в цій програмі.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен скоординували позиції та узгодили наступні спільні кроки у сфері безпеки.