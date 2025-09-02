Президент:

Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю – звернення Президента

2 вересня 2025 року - 20:14

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен скоординували позиції перед засіданням глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провели зустріч у резиденції Марієнборг у форматі тет-а-тет.

Лідери обговорили ключові пункти майбутньої архітектури безпеки та скоординували позиції перед засіданням глав держав та урядів Нордично-Балтійської вісімки.

Окремо йшлося про продовження оборонної підтримки, серед іншого про розширення данської моделі для нарощування українського виробництва дронів, яка довела свою ефективність і збільшила можливості ОПК України. Також сторони обговорили реалізацію домовленостей щодо українсько-данського виробництва зброї. Данія стала першою країною, яка відкрила спільні з Україною заводи, де виготовляють озброєння для нашої країни. Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен говорили про поглиблення такого партнерства.

Лідери приділили увагу розвитку програми PURL. Глава держави подякував Данії за участь у цьому інструменті. Станом на зараз країни – члени НАТО вже виділили понад 2 млрд дол. на закупівлю американської зброї.

Особливу увагу приділили переговорному процесу щодо членства України у Європейському Союзі. Президент подякував за підтримку спільного та одночасного руху України й Молдови зараз і надалі. Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен узгодили свої наступні кроки, щоб знайти справді справедливе рішення.

Крім того, говорили про необхідність збільшення тиску на Росію. Лідери погодилися, що 19-й санкційний пакет Євросоюзу повинен містити більше санкцій проти банківського сектору, вторинні санкції та санкції щодо російського тіньового флоту – власників, капітанів і членів екіпажів суден.

