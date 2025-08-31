Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили напрацювання гарантій безпеки та готовність Ірландії зробити свій внесок

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, щоб скоординувати наступні кроки.

Мікхол Мартін висловив солідарність з українцями та співчуття українським сім’ям, які втратили своїх рідних і близьких унаслідок російських обстрілів.

Президент подякував Ірландії та особисто Мікхолу Мартіну за підтримку України та допомогу з облаштуванням шкільних укриттів. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні українські діти пішли до школи, і завдяки такій підтримці ще більше школярів матимуть змогу навчатися офлайн і бути в безпеці.

Лідери також обговорили можливість допомогти з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням і домовилися шукати можливості.

Володимир Зеленський і Мікхол Мартін приділили окрему увагу роботі над гарантіями безпеки та підготовці до засідання коаліції охочих у четвер. Прем’єр-міністр Ірландії повідомив, що його країна готова зробити свій внесок у гарантування Україні безпеки.

Лідери мають однакове бачення: необхідно посилити тиск на Росію, зокрема й шляхом запровадження вторинних санкцій. Важливо зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна для них справді дорога. Тільки так росіяни почнуть думати, як закінчити те, що вони самі почали.

Прем’єр-міністр Ірландії також висловив підтримку Україні на шляху до членства у Євросоюзі. Сторони мають спільну позицію: Україна та Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі щодо вступу у Європейський Союз.

Лідери скоординували наступні кроки та домовилися про особисту зустріч найближчим часом.