Володимир Зеленський: Країни G7 мають інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти Росії

Країни G7 мають інвестувати в розвиток українських оборонних технологій та посилити санкції проти Росії, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine.

Глава держави поінформував про масований російський обстріл України, спрямований проти цивільних. Росія запустила 440 дронів і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. За словами Президента, рятувальні роботи досі тривають. Станом на цей час відомо про 131 пораненого та 15 загиблих, серед яких громадянин США.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, що становить загрозу не лише для України, а й для всього світу. Прикладом цього є модернізація Росією іранських дронів та подальша передача вдосконалених моделей до Північної Кореї. Саме тому Україна працює над розробкою та розгортанням дронів-перехоплювачів і потребує додаткового фінансування на їх виробництво.

«Нам усім доведеться й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та інвестиційної. Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів», – зазначив Президент.

Він також закликав лідерів країн G7 запровадити суворе обмеження цін на російську нафту – не вище 30 доларів. За словами Президента, 18-й санкційний пакет ЄС має посилити обмеження проти банківського та енергетичного секторів Росії.

Крім того, Глава держави акцентував, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України з боку країн G7, включно зі США.

На переконання Володимира Зеленського, також важливо всім разом продовжувати закликати Президента США Дональда Трампа, щоб він використав увесь свій реальний вплив для тиску на Росію заради закінчення війни.

«Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля. Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру», – підсумував Президент.