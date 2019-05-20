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Володимир Зеленський надав громадянство України іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави

28 червня 2019 року - 12:04

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідно до документа, українські паспорти отримають 14 осіб. До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства нашої держави особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку. Він також підкреслив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №466/2019

Про прийняття до громадянства України
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