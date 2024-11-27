Володимир Зеленський обговорив із Кіром Стармером продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави розповів про те, що сьогодні Росія застосувала проти цивільної інфраструктури України понад 90 ракет і майже 100 дронів.

Президент подякував за підтримку з боку Великої Британії, зокрема за готовність виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів на потреби України щороку.

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили продовження оборонної співпраці та домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають забезпечити Україні найбільш сильну позицію перед будь-яким розвитком подій.

Глава держави наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО та нарощування далекобійних спроможностей.

Окремо обговорили можливу участь України на запрошення Естонії в саміті Joint Expeditionary Force, який відбудеться в Таллінні наступного місяця. Цьогоріч Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. Президент зазначив, що наша країна зацікавлена у поглибленні співпраці із цим об’єднанням.

Крім того, лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.