Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента
18 вересня 2025 року - 15:45

Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

18 вересня 2025 року - 17:16

Володимир Зеленський обговорив із командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ситуацію в зоні її відповідальності та потреби

18 вересня 2025 року - 16:43

На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

18 вересня 2025 року - 16:00

18 вересня 2025 року - 15:43

Робоча поїздка Президента на Донеччину
18 вересня 2025 року - 15:03

Володимир Зеленський обговорив із командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ситуацію в зоні її відповідальності та потреби

18 вересня 2025 року - 16:43

У пункті управління 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь в. о. комбрига Єгора Ноздрякова про обстановку у смузі відповідальності його бригади.

Глава держави обговорив із командирами потреби бригади, а також зміни в підходах до служби за контрактом, можливі нові формати й додаткові умови.

Окрему увагу приділили реалізації рішення щодо спрощеної процедури придбання бойовими бригадами пікапів, яке було ухвалене на Ставці Верховного Головнокомандувача минулого місця.

Крім того, ішлося про захист воїнів на передовій від дронів. Зокрема, обговорили спеціальні патрони та портативні засоби РЕБ.

Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03
На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ, 18 вересня 2025 року.
