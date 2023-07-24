Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення захисту Одеси й подальшу оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про щоденні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста й портову інфраструктуру. Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення системи ППО для захисту історичної спадщини, яка охороняється ЮНЕСКО, а також продовження Чорноморської зернової ініціативи.

«Ми мусимо захистити Одесу», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю. Глава Української держави розповів про перебіг наступальних операцій сил оборони й передав інформацію щодо актуальних оборонних потреб України.

Співрозмовники відзначили ухвалення «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та приєднання до неї інших країн. Сторони скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки для нашої країни на двосторонній основі.