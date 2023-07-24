Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія повинна щодня втрачати – це справедливо – звернення Президента України
Росія повинна щодня втрачати – це справедливо – звернення Президента України

24 липня 2023 року - 21:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення захисту Одеси й подальшу оборонну співпрацю

25 липня 2023 року - 11:36

Масовані ракетні удари Росії по портовій інфраструктурі України ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку – Ігор Жовква у розмові з радником Президента Португалії

24 липня 2023 року - 21:35

Росія повинна щодня втрачати – це справедливо – звернення Президента України

24 липня 2023 року - 21:22

Попри будь-які намагання зламати нашу державу й наших людей ми знаємо: в України є майбутнє – звернення Президента Володимира Зеленського

23 липня 2023 року - 21:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві

19 липня 2023 року - 15:34

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення захисту Одеси й подальшу оборонну співпрацю

25 липня 2023 року - 11:36

Володимир Зеленський обговорив із Ріші Сунаком посилення захисту Одеси й подальшу оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про щоденні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста й портову інфраструктуру. Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує термінового посилення системи ППО для захисту історичної спадщини, яка охороняється ЮНЕСКО, а також продовження Чорноморської зернової ініціативи.

«Ми мусимо захистити Одесу», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили подальшу оборонну співпрацю. Глава Української держави розповів про перебіг наступальних операцій сил оборони й передав інформацію щодо актуальних оборонних потреб України. 

Співрозмовники відзначили ухвалення «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та приєднання до неї інших країн. Сторони скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки для нашої країни на двосторонній основі.

Версія для друку