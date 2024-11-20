Володимир Зеленський обговорив з Анною Бʼєрде подальшу співпрацю України та Світового банку

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

Глава держави подякував за всю надану Україні підтримку з боку Світового банку. Зокрема, за консолідацію фінансової допомоги та програми підтримки.

«Світовий банк, ваша команда допомагають нам від самого початку російського вторгнення, і ми справді цінуємо наші взаємини», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна сподівається на продовження такої співпраці і зараз, і після закінчення війни задля відновлення країни.

Глава держави відзначив важливість створення Спеціального трастового фонду (FIF), який допоможе країнам G7 надати Україні додаткове фінансування, та висловив сподівання на якнайшвидше завершення всіх формальних процедур.