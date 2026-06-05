Володимир Зеленський обговорив з Ульфом Крістерссоном реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen та євроінтеграцію України

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Лідери обговорили результати історичного візиту Президента України до Швеції наприкінці травня та реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen. Ульф Крістерссон відзначив, що зустріч в Уппсалі стала дуже важливим кроком у зміцненні співпраці між країнами, насамперед в оборонній сфері.

Особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України, зокрема пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них. Ульф Крістерссон поінформував про ширші контакти з партнерами для поглиблення оборонної співпраці.

Глава держави поінформував про зустріч із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини у форматі E3 – Україна та контакти з представниками Президента США щодо дипломатичних зусиль заради досягнення миру.

Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямі євроінтеграції України та наголосив, що ми прагнемо відкриття всіх шести переговорних кластерів у червні – липні. Ульф Крістерссон запевнив у відповідній підтримці.

Лідери також скоординували контакти на найближчий час.