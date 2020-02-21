Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Подолання корупції залишається незмінним пріоритетом держави. Тому Президент України Володимир Зеленський на виїзному засіданні уряду запропонував ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Це дасть змогу усунути зловживання у будівельній сфері, наголосив він.

«В уряді можуть змінюватися обличчя, але курс держави залишається незмінним. Його важливим елементом є й буде подолання корупції. І сьогодні мова піде про одну з найбільш корумпованих сфер – будівельну», – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, впродовж останніх років чиновники створили у будівельній галузі безліч корупційних схем та «договірняків».

«Найбільшим «джек-потом» була видача дозволів у сфері містобудування. Навіть щодо малого будівництва», – зазначив Президент.

Глава держави нагадав, що з грудня минулого року в Україні почалася боротьба з практикою зловживань у будівельній сфері. Так, запрацював Електронний кабінет забудовника, який надає автоматизовані послуги миттєво та без участі чиновників. За цей час Електронним кабінетом уже скористалися понад дві тисячі разів.

«Найбільш болючими залишаються зловживання при будівництві великих об'єктів. Тому ми ліквідовуємо монополію у сфері містобудування. Скажу три слова, на які чекав весь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідовуємо ДАБІ», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновника на ухвалення рішень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ДАБІ, на думку учасників ринку, була «корупційним кліщем», який забирав обігові кошти з будівельного ринку. За словами Голови Кабінету Міністрів, ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції – це лише перший крок. Далі – внесення змін у законодавство й створення нового державного об’єктоорієнтованого реєстру з публічним порталом, на якому громадяни України, учасники ринку зможуть ознайомитися у вільному доступі зі всією інформацією про кожен об’єкт будівництва в Україні.

«Сьогодні ДАБІ – структура, яка поєднала в собі багато функцій: і ліцензування, і контроль, і нагляд, і дозволи… Ми приводимо структуру архітектурно-містобудівної галузі у відповідність до найкращих структур, які сьогодні діють у світі», – сказав Денис Шмигаль.

Віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вся інформація про зміни у будівельній галузі буде розміщена на спеціально створеному інтернет-порталі.

«Для того щоб ми завжди були на зв’язку з ринком, з вами, з активними громадянами, ми створили такий сайт – bezdabi.gov.ua, де ви можете подивитися багато технічної інформації. Виникнуть питання – можна буде поставити ці питання. Є чат-бот, номер телефону, пошта. Що дуже важливо: в цей нестабільний період переходу ви можете нам сповістити про будь-які натяки на корупцію», – повідомив Михайло Федоров.

Кабінет Міністрів на виїзному позачерговому засіданні ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.