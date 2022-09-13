Володимир Зеленський: Після повернення України в Крим туди повернеться життя, як на Харківщину

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати, що Україна туди обов’язково повернеться, а разом з нею повернеться повноцінне життя. Про це Глава держави сказав, спілкуючись із журналістами в деокупованому Ізюмі під час робочої поїздки на Харківщину.

«Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це – наша земля і наші люди», – заявив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди Російської Федерації, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать неправдивість російського телебачення та пропаганди.

«Тому що ми знаємо, що правда на нашому боці», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив, з якою теплотою на звільнених територіях зустрічають українських військових.

«Це дуже чуттєвий момент. Це означає, що разом зі Збройними Силами України повертається життя», – сказав він.

Розповідаючи про свої враження від побаченого в деокупованому Ізюмі, Володимир Зеленський зауважив, що дуже добре знав цей регіон іще до того, як став Президентом України, тож побачене шокує.

«Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само – зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації – те, що вони зробили», – зазначив Глава держави.

Він подякував міжнародним партнерам за направлення в Україну слідчих та прокурорів, які допомагають у зборі матеріалів щодо злочинів Росії на деокупованих територіях.

«Ми всі розуміємо, що цей процес нешвидкий. Наш Офіс Генерального прокурора працює, виконує важливі завдання. Вони дають змогу і журналістам, і слідчим приїжджати в ці місця, знаходити важливі деталі», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що головне для України – залишатися максимально відкритою в цих питаннях.

«І тоді, впевнений, за все це будуть вироки, буде трибунал. Я в цьому не сумніваюся ні секунди», – резюмував Глава держави.