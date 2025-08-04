Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України – звернення Президента
Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України – звернення Президента

4 серпня 2025 року - 17:59

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський поспілкувався з харківськими школярами та студентами в одному з молодіжних хабів міста

4 серпня 2025 року - 18:32

Олена Зеленська поспілкувалася з працівниками сервісів підтримки ментального здоров’я в Японії

4 серпня 2025 року - 18:24

Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України – звернення Президента

4 серпня 2025 року - 17:49

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка та відзначив їх державними нагородами

4 серпня 2025 року - 17:24

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

4 серпня 2025 року - 16:16

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський поспілкувався з харківськими школярами та студентами в одному з молодіжних хабів міста

4 серпня 2025 року - 18:32

Володимир Зеленський поспілкувався з харківськими школярами та студентами в одному з молодіжних хабів міста

У Харкові Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та студентами в молодіжному хабі «Літера», що працює на базі обласної дитячої бібліотеки.

У цьому хабі проводять лекції, майстер-класи та тренінги. Школярі мають змогу пройти тут безкоштовну підготовку до НМТ, пограти в настільні ігри та переглянути фільми. Простір створений для того, щоб попри війну молодь могла розвиватися та спілкуватися наживо. 

Крім того, у хабі є кімната звукозапису, де можна створювати подкасти. Президент став гостем одного з випусків подкасту «Виклики молоді Харківщини».

«З початку війни було дуже важливо не втратити єдності нашої держави. Я думаю, що ми зберегли Україну й незалежність саме завдяки цьому», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави та автори подкасту – Віра Бондар, Іван Курило та Максим Наглий – говорили про вплив повномасштабного російського вторгнення на молодь, відновлення Харкова після закінчення війни та цінності української молоді.

«Наші воїни боронять Харківщину та всю Україну для того, щоб повернути життя в Україну – повноцінне життя. Харків завжди був містом молоді. Я завжди був упевнений у Харкові на сто відсотків. І Харків такий і є – і міцний, і впевнений у собі», – зазначив Президент.

Крім того, в бібліотеці функціонує простір з ESTEAM-лабораторією – місцем, що об’єднує підприємництво, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику. Тут молодь має змогу здобувати нові навички завдяки наявності термопреса, лазерного різака, VR-окулярів і 3D-принтера.

ф

Робоча поїздка Президента України до Харківської області

4 серпня 2025 року - 16:16
Версія для друку