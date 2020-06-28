Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям

5 серпня 2020 року - 20:13

Офіс Президента вітає призначення Кирила Буданова на посаду начальника Головного управління розвідки МОУ

5 серпня 2020 року - 20:03

Ми завжди підтримуємо проекти, які надають робочі місця та підвищують імідж України – Президент на зустрічі з інвесторами

5 серпня 2020 року - 19:57

За наполяганням Президента уряд вирішив проблему несправедливого пенсійного забезпечення родин загиблих учасників АТО/ООС

5 серпня 2020 року - 19:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом України Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
Відвідання Президентом України Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

29 липня 2020 року - 13:17

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям

5 серпня 2020 року - 20:13

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям. Відповідний указ Глава держави підписав 5 серпня.

До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Олег Татаров – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат. Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Вільно володіє англійською мовою.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №310/2020

Про призначення О.Татарова Заступником Керівника Офісу Президента України
Версія для друку