Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям. Відповідний указ Глава держави підписав 5 серпня.

До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Олег Татаров – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат. Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Вільно володіє англійською мовою.