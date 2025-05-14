Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери поінформували один одного про контакти з партнерами, а також обговорили деталі вчорашньої розмови з Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський зазначив: найголовніше, щоб дипломатія заради миру була скоординована та налаштована на справжні результати.

Президенти України та Фінляндії мають однакове розуміння того, що Росія намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацію.

Володимир Зеленський та Александр Стубб також обговорили важливість тиску, який змусив би Росію до іншої поведінки. Президент України наголосив, що санкції мають значення, і подякував за них.

Глава Української держави акцентував, що в України немає сумніву щодо того, що війна повинна закінчитися за столом перемовин, де мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Він додав, що Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів, і якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки.

Сьогодні в Президента України також заплановані інші розмови з партнерами.