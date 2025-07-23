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Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером

24 липня 2025 року - 12:47

Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував Великій Британії за лідерство під час останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» і важливі результати у підтримці України.

Президент також відзначив нові санкції Великої Британії проти Росії, спрямовані на обмеження доходів від продажу нафти.

Володимир Зеленський поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, результатом якої стала домовленість про новий обмін полоненими. Під час перемовин українська делегація вкотре наголосила на тому, що має бути припинення вогню, і запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах Америки для посилення безпеки.

Глава держави поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему органів правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір Стармер запропонував долучити до роботи експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Лідери домовилися бути в контакті щодо цього питання. Вони мають однакове бачення: необхідно захищати цінність нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням та зробити все, щоб Європа стала сильнішою.

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