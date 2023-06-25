Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував канадському колезі за нещодавній візит до Києва.

Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про актуальну ситуацію на полі бою. Також він поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії та впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

Президент акцентував увагу на загрозливій ситуації, яку окупаційні війська створили на Запорізькій атомній електростанції.

Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС, вважає Глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що партнери України повинні продемонструвати принципову реакцію на ці виклики, зокрема й на Вільнюському саміті НАТО.