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Володимир Зеленський провів відеозустріч із 42-м Президентом США Біллом Клінтоном

9 серпня 2022 року - 00:09

Володимир Зеленський провів відеозустріч із 42-м Президентом США Біллом Клінтоном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м Президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном.

Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

«США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із «замороженими конфліктами». Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський розповів про оборонні потреби нашої держави. Співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

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