Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Глава держави подякував Європейському банку реконструкції та розвитку за підтримку України й відзначив участь Оділь Рено-Бассо в Міжнародній Чорнобильській конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Під час зустрічі обговорили консолідацію міжнародної допомоги для відновлення безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком ЧАЕС, який пошкодив російський дрон у лютому 2025 року, а також для подолання довгострокових наслідків Чорнобильської катастрофи.

Окрема увага – допомозі з відновленням обʼєктів енергетичної інфраструктури. Глава держави наголосив, що проєкти, які реалізує Україна спільно з ЄБРР, уже відіграють важливу роль у підтримці енергетичної стійкості нашої країни.

Володимир Зеленський та Оділь Рено-Бассо окремо обговорили інвестиції ЄБРР у ключові галузі економіки. Президент поінформував про потреби в зовнішньому фінансуванні для підтримки стабільності державного бюджету та покриття важливих оборонних і соціальних витрат.

Глава держави запросив президентку ЄБРР взяти участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Польщі влітку.