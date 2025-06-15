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Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку

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Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою.

Аджай Банга висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок російського обстрілу минулої ночі.

Володимир Зеленський поінформував про те, що впродовж останнього часу Росія завдає ударів по цивільних українських обʼєктах із застосуванням сотень ракет і дронів. Обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, саме тому так важливо збільшувати підтримку України.

Він відзначив надану Світовим банком фінансову допомогу та взаємодію з інвесторами, що відіграє важливу роль у підтримці економічної стабільності України. 

Володимир Зеленський та Аджай Банга обговорили подальшу допомогу з боку Світового банку в підрахунку завданих Україні збитків та реінтеграції українських воїнів.

Окрема увага – розвитку та ефективному управлінню енергетичним сектором, а також проєктам відбудови.

Крім того, ішлося про підтримку з боку Світового банку в роботі з донорами. Глава держави зазначив, що розраховує на збільшення зусиль для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України.

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