Володимир Зеленський своїм указом cтворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

Володимир Зеленський постановив cтворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України та затвердив її склад.

Згідно з Указом № 808/2019 від 6 листопада, Рада cтворена з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів.

Також цим указом Глава держави затвердив Положення про Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Відповідно до Положення, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Основні її завдання – формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів.

Рада аналізує законодавство в інформаційній сфері та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення; здійснює моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні, додержання журналістських стандартів, вносить пропозиції щодо посилення гарантій законної діяльності працівників медіа.

Також Рада може розробляти заходи щодо конструктивної взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства, засобів масової інформації з питань свободи слова та діяльності журналістів.

Крім того, вона здійснює моніторинг інформаційного простору, формує пропозиції щодо вирішення актуальних питань захисту інформаційної безпеки України.

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів складається з секретаря, який організовує її діяльність та головує на засіданнях, та інших членів Ради. Вони беруть участь у роботі Ради на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Президент.

Члени Ради беруть участь у її роботі особисто, без права делегування повноважень щодо участі в засіданнях та права голосу на них іншим членам Ради чи іншим особам.

Засідання Ради є правомочним за умови присутності на ньому більш як половини її складу. Рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос секретаря Ради є вирішальним.

Секретарем Ради з питань свободи слова та захисту журналістів указом Президента затверджений громадський діяч Вадим Міський (за згодою). Також до її складу ввійшли: юрист Олександр Бурмагін, журналіст, продюсер Наталія Влащенко, юрист Ірина Городецька, журналіст Наталія Гуменюк, громадський діяч Діана Дуцик, продюсер Павло Єлізаров, журналіст Максим Кречетов, громадський діяч Тетяна Лебедєва, журналіст і редактор Світлана Остапа, редактор Людмила Писанко, громадський діяч Тетяна Попова, громадський діяч і журналіст Сергій Томіленко, юрист, громадський діяч Тарас Шевченко та громадський діяч Сергій Штурхецький.

Водночас Глава держави своїм указом визнав такими, що втратили чинність, Указ Президента України від 23 лютого 2016 року № 61 «Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова»; Указ Президента України від 12 грудня 2016 року № 552 «Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова»; Указ Президента України від 15 грудня 2017 року № 421 «Про зміни у складі Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова».