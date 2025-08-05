Володимир Зеленський та Андрей Пленкович обговорили закупівлю американської зброї для України та можливості інструменту SAFE

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Глава держави привітав Андрея Пленковича та весь хорватський народ із Днем перемоги та подяки вітчизні, Днем хорватських захисників.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті й посилення російських ракетно-дронових ударів по українських містах і цивільних об’єктах.

Президент розповів про спільну з партнерами роботу для зміцнення українських воїнів. Мова про новий інструмент для закупівлі американської зброї – PURL. Глава держави зазначив, що вже є рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії виділити понад мільярд доларів.

Також лідери обговорили механізм SAFE і можливості, які він дає для розвитку оборонних спроможностей країн ЄС та України. Андрей Пленкович зазначив, що Хорватія виділить свою частку для підтримки українських захисників і захисниць.

Президент і Прем’єр-міністр скоординували наступні кроки й дипломатичну роботу на найближчий час.