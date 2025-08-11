Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили наявну дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував Туреччині за прийом української делегації в Анкарі, за посередницьку роль та організацію зустрічі з російською стороною у Стамбулі та Реджепу Таїпу Ердогану зокрема – за його особисті зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.

Президент України також висловив подяку за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, щире й тепле ставлення Туреччини до українців.

Лідери обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває. Президент Туреччини заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган однаково розуміють усі потенційні ризики й загрози та погодилися: імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до подальшого захоплення територій.

Глава держави наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну. Президент Туреччини підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів за участю України, США, Росії та Туреччини.

Крім того, лідери обговорили заходи на найвищому рівні, які готує Україна під час Генасамблеї ООН. Сторони домовилися, що команди разом працюватимуть над участю Туреччини.

Володимир Зеленський запросив Президента Туреччини приїхати до України з візитом.