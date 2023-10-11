Володимир Зеленський у Брюсселі закликав світових лідерів підтримати людей Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський перед початком зустрічей у Брюсселі закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та підтримати людей, які постраждали від терористичних атак.

Глава держави перед початком зустрічей у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу разом із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом поспілкувався з представниками ЗМІ. Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічей порушуватиме питання щодо посилення української ППО, надання далекобійної зброї та артилерії. Також буде приділено увагу ситуації в Ізраїлі.

«У мене буде можливість звернутися до всіх міністрів оборони на платформі «Рамштайн». Близько 50 представників міністерств оборони та їхніх команд. Ми будемо говорити про пріоритети, про те, як виштовхнути Росію з нашої рідної землі. Є пріоритети – системи протиповітряної оборони. Є дуже конкретні речі, які нам потрібні в дуже конкретних місцях на нашій землі. Щоб урятувати людей, убезпечити енергетичну інфраструктуру, маршрути транзиту зерна до Африки та Азії», – сказав Президент.

Другим питанням, як заявив Глава держави, буде необхідність надання Україні далекобійної зброї, щоб витіснити Росію з української землі.

«І третій момент – оборона. Просто щоденно обороняти свою країну. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але ми також маємо оборонятися. Тому що проти нас – Росія та її велика армія. Тут мова насамперед про артилерію. Три дуже конкретні питання», – зазначив він.

Володимир Зеленський також повідомив, будуть сигнали від України щодо ситуації в Ізраїлі.

«Я пам’ятаю перші дні повномасштабної війни. Це почалося з терористичних ударів з боку Білорусі, потім пішла російська армія. Це була найбільша трагедія для нас. Так багато загиблих людей, так багато смертей. І було дуже важливо не залишитися наодинці. Це може допомогти врятувати твою націю, людей, врятувати життя. Тому мої рекомендації лідерам – поїхати до Ізраїлю й підтримати людей. Я не кажу зараз про жодні інституції. Просто підтримати людей, які постраждали від терористичних атак, які гинуть», – наголосив Глава держави.