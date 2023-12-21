Володимир Зеленський у телефонній розмові з Марком Рютте подякував за рішення уряду Нідерландів щодо підготовки перших літаків F-16 для передачі Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави подякував співрозмовнику за активну позицію Нідерландів щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Він також наголосив на важливості якнайшвидшого виділення 50 млрд євро багаторічної допомоги від ЄС.

«Це рішення не лише сприятиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно продемонструє непорушність підтримки з боку Європейського Союзу та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами», – заявив Володимир Зеленський.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили ситуацію на фронті та в Чорному морі, а також актуальні оборонні потреби України, зокрема в артилерії, дронах і ППО.

Володимир Зеленський подякував за рішення Ради міністрів Нідерландів щодо підготовки перших 18 літаків – винищувачів F-16 для передачі Україні. Лідери домовилися продовжити роботу над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської декларації G7.

Співрозмовники також обговорили наступну зустріч на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та зусилля з подальшої консолідації підтримки країн світу навколо українського бачення справедливого миру.