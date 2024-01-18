Володимир Зеленський вручив чергові житлові сертифікати Героям України та родинам полеглих Героїв: Завдяки нашим людям Україну завжди знатимуть як країну сміливих

У продовження реалізації ініціативи Глави держави щодо забезпечення житлом Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив іще 30 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Церемонія традиційно відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

«Сьогодні тут представлені Збройні Сили України: Сухопутні війська, Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, ДШВ, ВМС, Сили територіальної оборони, наша Національна гвардія, Державна прикордонна служба та ДСНС України. Усі вони представлені справжніми Героями та рідними українських Героїв – таких наших людей, завдяки яким Україну завжди знатимуть як країну достойну, країну сміливих», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що кожен із Героїв України заслуговує на найвищу шану та вдячність від держави та всіх наших людей, адже хоробрість цих воїнів є порятунком для України та справедливим покаранням для російських окупантів.

«Наші воїни, завдяки яким вистояв Київ. Завдяки яким міг оборонятися тривалий час Маріуполь. Які знищували російську техніку на сході, знищували ворога на півдні. Які справді дбали про своїх побратимів саме так, як мають дбати найдостойніші воїни», – сказав він.

Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди буде вдячна всім своїм Героям, берегтиме пам’ять про те, що вони зробили.

«І завжди Україна буде країною достойною, що поважає своїх Героїв – кожного й кожну, усіх своїх людей, свою історію та незалежність. Хай завжди Україна буде саме такою міцною, як наші Герої. Хай завжди буде світлою пам’ять кожного воїна, який загинув у битвах за волю України», – наголосив Глава держави.

Житлові сертифікати з рук Президента отримали 19 родин Героїв, які віддали свої життя, захищаючи Україну під час повномасштабної російської агресії. Ще 11 Героїв України одержали сертифікати особисто.

Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України зі складу ЗСУ: підполковнику Віталію Савичу, молодшому сержанту Ігорю Левченку, майору Олексію Гребенщикову, старшому лейтенанту Кирилові Агасиєву, майору Андрію Царенку, майору Миколі Любарцю, підполковнику Дмитру Шумакову, полковнику Євгену Шаматалюку; зі складу Національної гвардії України: майору Вадиму Ященку, капітану Євгенію Громадському, старшому лейтенанту Льву Пашку.

Сертифікати на квартири від Глави держави також отримали члени родин полеглих Героїв України з числа військовослужбовців ЗСУ: полковника Сергія Котенка, молодшого лейтенанта Вадима Блищука, полковника Олександра Григор’єва, старшого лейтенанта Віталія Бондарука, солдата Олександра Лук’яновича, головного сержанта Олексія Сенюка, лейтенанта Владислава Українця, капітана Єгора Середюка, головного сержанта Володимира Дудченка, майора Павла Сбитова, сержанта Андрія Ханіна, молодшого сержанта Святослава Алексапольського. Крім того, сертифікати одержали рідні полеглих Героїв України зі складу Національної гвардії: солдата Артема Амеліна, майора Вадима Зеленюка, молодшого сержанта Євгена Білаша, зі складу Державної прикордонної служби України: полковника Юрія Юрчика, майстер-сержанта Олександра Маслака, майстер-сержанта Максима Стрижака, а також зі складу Державної служби з надзвичайних ситуацій – молодшого сержанта служби цивільного захисту Іллі Ахметгарєєва.