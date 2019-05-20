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Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у катастрофі Іл-76 та інших захисників, полеглих 14 червня у різні роки війни

14 червня 2019 року - 11:26

Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих у катастрофі Іл-76 та інших захисників, полеглих 14 червня у різні роки війни

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на Сході України.

Церемонія відбулася біля Зали пам'яті у Міністерстві оборони України. На ній були присутні близькі та друзі загиблих, військові, Міністр оборони України та Начальник Генерального штабу. Під час заходу зачитали імена 49 воїнів, які 14 червня 2014 року загинули в авіакатастрофі літака Іл-76, збитого біля Луганська. Також вшанували п’ятьох воїнів, котрі загинули цього дня в різні роки війни – віддали життя, захищаючи територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Подвиг кожного захисника вшанували ударом у дзвін та залпами зі зброї військовослужбовці роти почесної варти.

Після цього учасники заходу поклали квіти до Пам'ятного дзвона.

У Залі пам'яті військовослужбовці роти почесної варти у присутності Глави держави перегорнули сторінку Книги пам'яті на 14 червня, де зазначені імена героїв, які загинули цього дня.

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Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які загинули під час проведення АТО та ООС на Сході України

14 червня 2019 року - 11:24
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