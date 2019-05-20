Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати у відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу. Про це він заявив під час форуму «Діалог бізнесу та влади» 20 червня у Києві.

«Ми зробимо все від нас залежне, щоб припинити війну, щоб цей фактор створював мінімум негативу для бізнес-клімату в Україні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що для протистояння зовнішнім загрозам Україні потрібна сильна економіка.

Згідно з розрахунками експертів, на відновлення Донбасу необхідно понад 300 мільярдів гривень.

«Це буде великий проект з реінтеграції. Але ми не чекатимемо завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати. На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, котрі вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у гідній, вільній та незалежній Україні», – підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що слід створити якісні умови у пунктах перетину лінії розмежування, відремонтувати старі дороги та побудувати нові, а також розвивати економіку й соціальну сферу.

Президент нагадав, що нещодавно він відвідав Францію та Німеччину, і тамтешній великий бізнес готовий допомагати Україні у реалізації цих проектів.

«Але це наша країна, і ми в боргу перед нею. Це моя думка. Я закликаю вас не стояти осторонь і долучитися до фінансування цього проекту – і в ролі інвесторів, і в ролі благодійників», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Глава держави закликав великий бізнес допомагати у розв’язанні соціальних проблем. Зокрема він повідомив, що завдяки співпраці з Віктором Пінчуком вирішується питання забезпечення квартирами родин 24 полонених українських моряків. Надалі Віктор Пінчук опікуватиметься проблемами соціальної допомоги всім військовослужбовцям. Крім того, кошти великого бізнесу вкладатимуться у медицину та у відновлення інфраструктури Донбасу. Йдеться про домовленості з Рінатом Ахметовим, у рамках яких уже закуплено 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень.

«Ігор Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу», – додав Президент.

Крім цього, він підкреслив, що не надаватиме представникам великого бізнесу жодних преференцій та не допускатиме жодних монополій.