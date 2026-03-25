Володимир Зеленський заслухав доповіді українських експертів, які діляться досвідом та експертизою в Катарі 

У Досі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, які в Катарі діляться досвідом та експертизою захисту неба.

Під час зустрічі українські фахівці доповіли Президенту про свою роботу та напрацювання. Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба.

«І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами українських експертів, удари балістикою та дронами – це зараз найбільший виклик у регіоні. Якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами українці напрацювали значно дешевші рішення.

«Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський відзначив, що є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. За словами Президента, важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. Тому Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше.