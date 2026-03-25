Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента
25 березня 2026 року - 20:22

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський заслухав доповіді українських експертів, які діляться досвідом та експертизою в Катарі 

28 березня 2026 року - 18:13

Президент України та Емір Держави Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері на 10 років 

28 березня 2026 року - 15:18

Кирило Буданов провів нараду, присвячену створенню Пантеону видатних українців

28 березня 2026 року - 13:06

Президент поспілкувався з українськими експертами, які працюють в ОАЕ, щоб надати допомогу для захисту життів

28 березня 2026 року - 11:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Держави Катар
28 березня 2026 року - 15:18

Перейти до всіх галерей

У Досі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, які в Катарі діляться досвідом та експертизою захисту неба. 

Під час зустрічі українські фахівці доповіли Президенту про свою роботу та напрацювання. Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба. 

«І сьогодні під час зустрічі з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані для мене важливо було почути таку високу оцінку роботи наших хлопців та вдячність за їхні консультації», – зазначив Володимир Зеленський.   

За словами українських експертів, удари балістикою та дронами – це зараз найбільший виклик у регіоні. Якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами українці напрацювали значно дешевші рішення. 

«Вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту», – наголосив Президент. 

Володимир Зеленський відзначив, що є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. За словами Президента, важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. Тому Україна підтримує підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше.

Версія для друку