Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцом

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував ФРН за послідовну підтримку України й коротко поінформував про ключові потреби. Лідери обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них.

Окремо йшлося про реалізацію ініціативи PURL. Глава держави подякував Німеччині за фінансування третього пакета на суму 500 млн дол.

Також Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про можливість використання заморожених російських активів на захист і відновлення України та нові фінансові інструменти підтримки нашої країни.

Особлива увага – подальшій роботі над гарантіями безпеки та напрацюванню конкретних внесків кожної держави в межах коаліції охочих.

Крім того, лідери скоординували подальші контакти для підготовки міжурядових консультацій.