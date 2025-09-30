Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцом

2 жовтня 2025 року - 14:17

Президент: Україна готова поділитися з партнерами своїм досвідом у виявленні та збитті ударних дронів, це перший крок на шляху до створення ефективної «Стіни дронів» для захисту всієї Європи

2 жовтня 2025 року - 14:01

Звернення Президента України до учасників сьомого саміту Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 13:15

Посилення ППО та реалізація ініціативи PURL: відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

2 жовтня 2025 року - 11:38

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
2 жовтня 2025 року - 11:20

Володимир Зеленський зустрівся з Фрідріхом Мерцом

2 жовтня 2025 року - 14:17

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував ФРН за послідовну підтримку України й коротко поінформував про ключові потреби. Лідери обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них.

Окремо йшлося про реалізацію ініціативи PURL. Глава держави подякував Німеччині за фінансування третього пакета на суму 500 млн дол.

Також Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про можливість використання заморожених російських активів на захист і відновлення України та нові фінансові інструменти підтримки нашої країни.

Особлива увага – подальшій роботі над гарантіями безпеки та напрацюванню конкретних внесків кожної держави в межах коаліції охочих.

Крім того, лідери скоординували подальші контакти для підготовки міжурядових консультацій.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
