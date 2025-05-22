Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів України.

Участь у зустрічі взяли представники азербайджанської, арабської, білоруської, болгарської, вірменської, гагаузької, грецької, грузинської, єврейської, молдовської, німецької, польської, ромської, румунської, турецької, угорської національних спільнот, а також трьох корінних народів: караїмів, кримчаків і кримських татар.

Володимир Зеленський привітав усіх присутніх із Днем міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який напередодні Україна відзначала вперше.

Президент наголосив, що національні меншини відіграють важливу роль у різних сферах, і подякував за їхній внесок у захист України.

«Це багато представників різних народів нашої дружньої України. За нашу спільну країну вони всі борються. Я за це окремо вдячний. Дуже важливо не тільки відзначати їх нагородами, а й не забувати це нагадувати всім: яка в нас багатонаціональна держава і всі ми живемо разом. Живемо, боремося за те, щоб жити в мирі», – сказав Глава держави.

Президент зауважив, що 27 грудня, під час їхньої попередньої зустрічі, обговорювали підготовку Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України. Володимир Зеленський додав, що цей план уже схвалив Кабінет Міністрів.

За словами Глави держави, крім розв’язання мовних, освітніх, інфраструктурних питань, також важливо підтримувати всіх українців, які зараз живуть за кордоном, і сприяти поверненню їх додому. Саме для цього було створене Міністерство національної єдності.

«Ланцюжки зв’язків ми вже почали. Відповідні кроки є. Є відповідні хаби, які ми будемо відкривати в усіх частинах щонайменше Європи. Ми це вже почали робити. У нас уже є відповідні хаби, де ми могли б об’єднувати всі наші спільноти за кордоном», – сказав Президент.

«Велика кількість виїхала за кордон, і звичайно, що потрібно працювати з ними як і з погляду підтримки їх, так і з погляду того, щоб вони не втрачали зв'язку з Україною», – додав представник громадських об’єднань грецької спільноти України Олександр Хара.

Головний фокус зустрічі – обговорення проблем, які досі потребують вирішення. Ішлося про імплементацію закону про корінні народи, посилення координації між урядом і нацменшинами, а також освітні та мовні питання.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив на тому, що важливо включати до списків обміну полоненими жителів окупованих територій, яких змусили прийняти російське громадянство.

Представниця Спілки караїмів України Олена Арабаджи розповіла про те, як українці на окупованих територіях у Запорізькій області відгукнулися на звернення Глави держави та попри всі заборони відзначили День вишиванки.

«П’ятнадцятого травня нам надіслали фото у вишиванках. Ви пам'ятаєте, як розквітла у День вишиванки наша Україна. А для людей там, в окупації, це була громадянська позиція, це була ідентичність, це була їхня заява про те, що вони вільні люди», – зазначила Олена Арабаджи.

Окремо обговорили проблемні питання щодо надання українського громадянства іноземцям, які очікують на нього вже тривалий час.

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що законопроєкт про множинне громадянство вже пройшов перше читання, підготовка до другого читання триває. За його словами, ухвалення закону дасть змогу комлексно розв’язати це питання.

«Сьогодні українська ідентичність – це вже давно не аналіз ДНК, не аналіз крові. Українці сьогодні – це волелюбні, вільні люди, які обрали європейський шлях. Люди, які захищають свободу зі зброєю в руках», – наголосив він.

У зустрічі також узяли участь: заступники керівника Офісу Глави держави Олена Ковальська, Ігор Жовква та Віктор Микита, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.