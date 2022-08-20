Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини у Львові

У Львові Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з візитом.

Глава Української держави відзначив важливість цього візиту: «Це вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, як Туреччина».

Володимир Зеленський висловив подяку Турецькій Республіці за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі було наголошено на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України. Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони.

Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. Володимир Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Реджепа Таїпа Ердогана в тому, що ця ініціатива була започаткована та реалізовується. Глава Української держави зазначив, що вона допомагає подоланню глобальної продовольчої кризи.

Лідери обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган також розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було вказано на те, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

«Намагання Росії продати крадене мають бути зупинені», – акцентував Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу. Володимир Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна Росії проти України.

За словами Глави Української держави, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.

«Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно», – наголосив Президент України.

Крім того, лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці в цьому напрямку.

Володимир Зеленський висловив сподівання на участь Президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.

Президент України подякував від себе особисто та від своєї дружини Олени першій леді Туреччини за участь у київському Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся нещодавно.