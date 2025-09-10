Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радниками з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом, радником Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо та радником Президента Франції Бертраном Бюшвальтером.

Глава держави подякував Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії та їхнім лідерам за підтримку України, роботу в межах коаліції охочих та напрацювання гарантій безпеки для нашої країни.

«Я радий, що в нас є план. І, звісно, я радий поділитися деякими деталями стосовно того, на якому етапі ми зараз. На мою думку, дуже важливо перед будь-яким завершенням – будь-яким форматом завершення цієї війни – мати план», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що необхідно завершити процес формування гарантій безпеки для України з боку європейських країн та представити його американським партнерам.

Глава держави вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів.

Окремо обговорили координацію безпекових зусиль для протидії ескалації з боку Росії, зокрема запуску дронів по Польщі. Особливо актуальною така співпраця є для захисту критичної інфраструктури перед початком зими.

Президент зазначив, що Україна готова зробити внесок у спільну оборону НАТО й поділитися своїм досвідом. Наша держава пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі над територією України. Також Володимир Зеленський акцентував, що потрібно й надалі посилювати українську ППО.

Крім того, сторони узгодили графік спільних міжнародних заходів за участю лідерів.