Європейський Союз підтримає реалізацію концепції «Держава у смартфоні» – Михайло Федоров

10 липня в Офісі Президента України відбулася зустріч радника Глави держави Михайла Федорова з представниками Групи підтримки України у Європейській комісії Франком Полом, Представництва Європейського Союзу в Україні Мартіном Клауке та координатором сектору «Реформа державного управління» Представництва ЄС в Україні Сергієм Ладним.

Радник Президента України представив європейським партнерам цифровий план дій.

«Ми маємо дуже чіткі плани на рік та KPI (ключові показники ефективності. – Ред.) до 2024 року. «Держава у смартфоні» для мене – це коли українець може вирішити будь-яку свою життєву чи бізнесову ситуацію онлайн в один клік і бажано зі смартфона, коли наш громадянин назавжди забуде, який вигляд має чиновник і де він знаходиться, коли українці зможуть активно брати участь у державотворенні через смартфон – йдеться про електронні петиції, консультації й навіть вибори», – підкреслив Михайло Федоров.

«Також ми приділятимемо велику увагу розвитку цифрової економіки – сьогодні ми неконкурентоспроможні у світі, неефективні – лише цифровізація галузей економіки зможе надати нам стрибок і реальне економічне зростання», – зазначив радник Президента України.

«Сьогодні уряд схвалив дуже важливе рішення щодо реалізації проекту «еМалятко», який є унікальним та інноваційним у світовому масштабі. «еМалятко» – це можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією заявою. Це послуга нового покоління, нова філософія надання е-послуг. І надалі ми фокусуватимемося саме на впровадженні таких комплексних та проривних електронних сервісів», – наголосив Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування.

Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції «Держава у смартфоні». Ключові пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань.

Усі ці завдання будуть включені до єдиного плану дій, а координаційні зустрічі стануть регулярними, запевнив Михайло Федоров.